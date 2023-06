La suspension puis l'arrestation du gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, par le président Bola Tinubu, a jeté une ombre sur le secteur financier du pays. Selon Politics Nigeria, cette suspension est liée à un scandale de 1 milliard de dollars découvert juste avant l'investiture présidentielle le 29 mai. Le journal a révélé que la CBN avait emprunté 1 milliard de dollars à la Banque Afrexim le 24 avril 2023, après les élections, pendant les préparatifs de l'investiture. Deux jours après la réception de l'argent, 750 millions de dollars auraient été rapidement transférés vers les comptes d'Aliko Dangote à Dubaï, une transaction qui aurait été cachée au président élu. Pour l'heure aucune confirmation officielle sur cette affaire.

Les détails de cette transaction, impliquant un transfert à Dangote à un taux de change incroyablement bas de N445 pour le dollar, ont mis en évidence le potentiel de blanchiment d'argent et d'activités illicites au sein du système financier du Nigeria. Emefiele a été arrêté à Lagos par le Département des services de l'État (DSS) le 9 juin et transféré à Abuja pour interrogatoire, une affirmation confirmée par l'agence de sécurité. Reconnaissant la gravité de la situation, le président Tinubu a ordonné une enquête approfondie sur la gestion d'Emefiele à la CBN, ce qui a abouti à sa suspension.

Pendant son mandat à la CBN, Emefiele a lancé plusieurs initiatives, y compris l'eNaira, la première plateforme de monnaie numérique du pays, et le programme Anchor Borrowers', qui a transformé le Nigeria d'un importateur de riz en un important producteur et fournisseur. Cependant, l'implication d'Emefiele dans des affaires politiques partisanes a été vivement critiquée, le Dr Muda Yusuf, PDG du Centre for the Promotion of Private Enterprise (CPPE), déclarant que cela nuisait à la crédibilité de la CBN et à la réputation d'Emefiele.

Face à cette situation, le Deputy Governor (Operations Directorate), Folashodun Adebisi Shonubi, a été nommé gouverneur par intérim de la CBN. Shonubi, un vétéran de la CBN, est chargé de maintenir le cap malgré ce scandale. Le Président Tinubu a clairement exprimé dans son discours d'investiture son mécontentement à l'égard de certaines politiques actuelles de la CBN, ce qui laisse présager une réforme majeure de la banque. Les mois à venir seront décisifs pour la CBN, alors qu'elle tente de redorer son blason et de restaurer la confiance du public.