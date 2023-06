La Chine a procédé à une augmentation de son arsenal nucléaire. C’est du moins le constat qui a été fait ce lundi par un groupe de réflexion international sur la sécurité. À en croire le point qui a été fait, la puissance asiatique a augmenté son arsenal nucléaire de 60 ogives à 410 au cours des 12 mois précédant janvier 2023.

Selon des déclarations qui ont été faites par Hans Kristensen, chercheur principal associé au SIPRI, dans le rapport, l’augmentation significative de l'arsenal nucléaire chinois était « de plus en plus difficile à concilier » avec « l'objectif déclaré du pays de n'avoir que le minimum de forces nucléaires nécessaires pour maintenir sa sécurité nationale ».

Le rapport martèle également que l'arsenal chinois devrait continuer de croître, avant de poursuivre que Pékin « pourrait potentiellement avoir au moins autant de missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis ou la Russie d'ici la fin de la décennie ». Pour l’heure, la Chine maintient sa politique par rapport à l’utilisation des armes nucléaires. On retient que la puissance asiatique ne ferait recours à l’arme que si elle était attaquée.

Les autorités chinoises pour leur part indiquent que les capacités nucléaires de la Chine sont maintenues « au niveau minimum requis par la sécurité nationale » et ne visait aucun pays. Dans un contexte de montée des tensions sur le plan international, le groupe de réflexion indique qu'il y a environ 12 512 ogives dans le monde, dont 9 576 sont dans des stocks militaires prêts à être utilisés, soit 86 de plus qu'il y a un an.