Beaucoup de consultants indépendants rêvent d’une expérience professionnelle à l’international. Peut-être avez-vous déjà été contacté pour une mission à l’étranger ? Un projet qui peut sembler à la fois attirant et quelque peu stressant ! Il existe une solution qui permet aux freelances d’exercer une activité à l’étranger sereinement, tout en conservant la sécurité du salariat. Découvrez les nombreux avantages du portage salarial international.

Qu’est-ce que le portage salarial à l’international ?

Le portage salarial mérite d’être clairement explicité tant il gagne à être connu des indépendants et des entreprises.

Définition du portage salarial

Il s’agit d’une relation tripartite qui réunit 3 acteurs :

une entreprise de portage salarial ;

un consultant indépendant ;

une entreprise cliente.

Le consultant réalise une mission pour une entreprise cliente avec laquelle il définit en amont les modalités et le tarif de la prestation. En parallèle, il est salarié porté d’une société de portage salarial avec laquelle il a signé un contrat de travail et qui le rémunère mensuellement. De leur côté, la société de portage et l’entreprise ont conclu un contrat de prestation.

Définition du portage salarial à l’international

Le plus souvent, les missions en portage salarial se font sur le territoire national, mais une société de portage peut héberger des missions à l’étranger. Le portage salarial international permet à un consultant en mission à l’étranger de conserver les droits et les avantages d’un salarié “classique” en France. Pour une mission courte, un consultant pourra opter pour le statut de consultant détaché. Cela lui permet de conserver ses droits à la Sécurité sociale française s’il réalise sa mission dans un pays membre de l’Union européenne ou hors UE ayant conclu un accord bilatéral avec la France.

Pour les missions de plus de 3 mois, il est recommandé d’opter pour le statut de consultant expatrié et de souscrire à la protection sociale du pays d’accueil. Une adhésion à la Caisse des Français de l’étranger est toujours possible.

Bénéficier des avantages liés au salariat

Grâce au portage salarial international, le consultant en mission à l’étranger pourra bénéficier des avantages du salariat en France :

✔️ un accompagnement de proximité ;

✔️ une protection sociale avantageuse (assurance maladie, assurance chômage, cotisations retraite, mutuelle complémentaire, responsabilité civile professionnelle, etc.) ;

✔️ un salaire mensuel et des congés payés ;

✔️ une prise en charge des démarches administratives liées à l’exercice de l’activité professionnelle (factures, fiches de paie, déclarations sociales, etc.).

Garder les atouts de l’entrepreneuriat

Le portage salarial est particulièrement attrayant, car il cumule les avantages du salariat et ceux de l’entrepreneuriat ! En effet, le salarié porté bénéficie de la sécurité du salariat et de l’appui de son employeur concernant la gestion administrative de son activité. Pour autant, il reste libre d’exercer son métier à la façon d’un indépendant et a la possibilité de :

✔️ choisir lui-même ses clients ;

✔️ négocier les conditions d’exécution de la mission ;

✔️ fixer le tarif de la prestation ;

✔️ organiser son travail comme bon lui semble.

Cette liberté, si chère aux indépendants, n’est aucunement entravée en portage salarial.

Se débarrasser des démarches administratives

Gérer le volet administratif de son activité n’est généralement pas la tâche favorite des indépendants. Ils préfèrent de loin consacrer du temps à leur cœur de métier. Ceci est encore plus vrai lorsque le consultant est en mission à l’étranger et qu’il découvre des règles et des obligations différentes d’un pays à l’autre. En portage salarial, la gestion administrative et comptable est confiée à la société de portage. Ce qui s’avère être un avantage quand on opte pour le portage salarial devient un véritable soulagement lorsqu’on est salarié porté à l’international !

Exercer son activité en étant protégé juridiquement

Le portage salarial est encadré par la loi depuis 2008 et par une convention collective depuis 2017. En effet, les articles L1254-1 à L1254-31 du Code du travail fixent les dispositions relatives au portage salarial et aux droits des salariés portés. Par ailleurs, depuis 2017, la convention collective du portage salarial définit précisément les règles de fonctionnement du portage salarial et les obligations des trois parties : la société de portage salarial, le salarié porté et l’entreprise cliente. Ce cadre législatif permet aux consultants indépendants en portage salarial international d’exercer leur activité en toute confiance.