A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Kylian Mbappé est revenu sur les conditions du départ de Lionel Messi. Le prodige de Bondy n’a visiblement pas aimé la manière dont l’Argentin a été traité au cours de ces derniers mois. Pour lui, le champion du monde n’a pas bénéficié du respect dû à son rang. Il fait remarquer qu’il n’a pas réellement bien compris les raisons de son départ de Paris.

« On parle potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va. Personnellement, je n’ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. On parle de Messi. Il doit être respecté et en France il n’a pas eu le respect qu’il méritait. C’est dommage mais c’est comme ça. Il faudra faire le possible pour le remplacer. », a-t-il déclaré au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où l’international français fait la Une des médias sur son départ ou non du club francilien. Il a recadré ce mardi Le Parisien qui semblait être certain de son départ de Paris. « Le champion du monde 2018 entend profiter du départ d’Espagne de Karim Benzema pour tenter de signer dès maintenant à Madrid. Il n’a jamais été aussi proche de quitter le Championnat de France », avait publié le média français.

Ce même jour, Kylian Mbappé a violemment réagi sur le réseau social de l’oiseau bleu suite à cette publication. « MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux », a-t-il publié.