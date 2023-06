Le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, a relancé le différend avec Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner, au sujet des réalisations sur le champ de bataille. Les deux personnages clés de l'offensive lancée par la Russie et qui sont présentés comme de fidèles alliés du chef du Kremlin Vladimir Poutine continuent de se moquer l'un de l'autre, mettant en évidence leur mépris commun pour la façon dont la Russie mène la guerre. Au regard des derniers développement, on est bien tenté de dire que cette querelle n'est pas prête de s'apaiser.

La brouille entre Kadyrov et Prigozhin a débuté lorsque ce dernier a suggéré le mois dernier que les unités tchétchènes commandées par Kadyrov ne pourraient pas tenir toute la République populaire autoproclamée de Donetsk (RPD) en Ukraine. En réponse à cette critique, un allié de Kadyrov, Adam Delimkhanov, a qualifié Prigojine de simple "blogueur qui crie et crie au monde" remettant en question sa bonne foi militaire. Malgré ces échanges verbaux acerbes, Prigojine a prétendu que les deux hommes avaient enterré la hache de guerre après un appel téléphonique de Kadyrov.

Il a également laissé entendre qu'un groupe du Kremlin pourrait être responsable d'attiser le conflit entre eux. Cependant, Kadyrov a publié un long message sur Telegram vendredi, démontrant que la querelle persiste toujours. Dans son message, il a semblé défendre ardemment le président Vladimir Poutine, auquel il est fidèle, et a condamné Prigojine pour ses critiques envers les troupes Akhmat. "Dans les conditions difficiles de la guerre où l'Occident s'accroche à chacun de nos mots", a déclaré le message de Kadyrov, "je considère que de telles confrontations publiques et critiques envers les dirigeants sont mauvaises".

Kadyrov a reconnu avoir critiqué le ministère russe de la Défense pour sa conduite pendant la guerre, mais a souligné qu'il avait compris l'importance de la vision du commandant en chef suprême. Selon lui, si les décisions et les mesures prises par le président Poutine lui conviennent, alors elles sont correctes pour la Russie. Kadyrov a également reproché à Prigojine d'avoir fait une "déclaration ironique" selon laquelle les combattants tchétchènes ne pouvaient libérer que quelques colonies et non la RPD dans son ensemble.

Il a affirmé que ses troupes avaient, en réalité, "libéré" 36 colonies, dont Severodonetsk, Lysychansk, ainsi que le centre-ville de Popasna dans la République populaire autoproclamée de Louhansk. De plus, il a souligné que la ville de Mariupol avait été prise avec beaucoup moins de troupes et en un temps beaucoup plus court que Bakhmut, dont la capture était mise en avant par Prigojine. Pour Kadyrov, la réponse à la question de l'efficacité des unités tchétchènes était évidente.