Maghreb: ce pays veut s’étendre en Afrique, en Russie et en Asie

L’Afrique, la Russie et l’Asie représentent des marchés stratégiques pour de nombreux pays en quête de croissance économique. L’Afrique, avec son dynamisme démographique et sa classe moyenne émergente, offre un potentiel immense pour les investisseurs. La Russie, malgré les défis géopolitiques, demeure un acteur économique majeur riche en ressources. Quant à l’Asie, dominée par la Chine, deuxième économie mondiale, elle présente un marché de consommateurs en pleine expansion. Dans ce paysage économique mondial, l’Algérie, nation du Maghreb aux ambitions internationales grandissantes, cherche à renforcer sa présence sur ces marchés clés pour diversifier son économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Une offensive commerciale tous azimuts

L’Algérie lance une campagne audacieuse pour promouvoir ses produits sur la scène internationale. Cette initiative vise à conquérir sept grands marchés mondiaux, incluant plusieurs pays africains, la Russie, et des nations asiatiques comme la Chine, l’Arabie saoudite et le Qatar. L’objectif est ambitieux : propulser les exportations hors hydrocarbures au-delà des 7 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2024. Cette démarche témoigne de la volonté algérienne de se positionner comme un acteur économique majeur, capable de rivaliser sur les marchés internationaux.

La stratégie algérienne se déploie sur plusieurs fronts. En Afrique, le pays participe à des événements majeurs en Afrique du Sud, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, offrant aux entreprises algériennes des plateformes idéales pour tisser des liens commerciaux solides. Le salon de Johannesburg, en particulier, se concentre sur les opportunités de pénétration du marché africain, tandis que la participation à la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) permet d’accéder à un bassin de plus de 300 millions de consommateurs en Afrique de l’Ouest.

En Russie, l’Algérie prend part au Salon International des Aliments et Boissons à Moscou, où quinze entreprises algériennes présentent leurs produits. Cette incursion dans le marché russe pourrait s’avérer particulièrement fructueuse, étant donné les tensions géopolitiques actuelles et la recherche de nouveaux partenaires commerciaux par la Russie.

Du côté asiatique, le pays participe à l’Exposition Internationale des Importations de Chine à Shanghai, un événement phare pour les échanges commerciaux mondiaux. Cette présence en Chine pourrait ouvrir de nouvelles portes aux exportateurs algériens, leur permettant de tirer parti de l’immense marché chinois. De plus, des initiatives sont prévues en Arabie Saoudite et au Qatar, renforçant la présence algérienne dans la région du Golfe.

L’Afrique, terre de conquête pour les produits algériens

L’offensive algérienne sur le continent africain est stratégique à plus d’un titre. Non seulement elle permet à l’Algérie de diversifier ses débouchés commerciaux, mais elle positionne également le pays comme un pont entre l’Afrique et le reste du monde. En établissant une présence forte dans des pays clés comme l’Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, l’Algérie peut aspirer à devenir un hub commercial régional, facilitant les échanges entre l’Afrique et ses partenaires internationaux.

La participation à des événements tels que le forum économique Invest à Abidjan illustre cette ambition. Ce rassemblement de plus de 300 entreprises et investisseurs de divers secteurs offre une plateforme idéale pour les opérateurs algériens désireux de renforcer leur présence en Afrique de l’Ouest. De même, le salon dédié aux produits algériens à Johannesburg vise à explorer de nouvelles avenues de partenariat et à établir des liens commerciaux durables sur le continent.

Défis et perspectives pour l’économie algérienne



Malgré l’ambition de cette campagne internationale, l’Algérie fait face à des défis importants. L’exemple de la pâte à tartiner Mordjene, confrontée à des restrictions en France en raison de réglementations européennes strictes, illustre les obstacles que peuvent rencontrer les produits algériens sur certains marchés. Cette situation souligne la nécessité pour les entreprises algériennes d’adapter leurs processus de production aux normes internationales les plus exigeantes.

Néanmoins, la diversification des marchés cibles offre de nouvelles perspectives prometteuses. En se tournant vers des économies émergentes et des marchés en croissance en Afrique, en Russie et en Asie, l’Algérie réduit sa dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels et se protège contre les fluctuations économiques régionales. Cette stratégie pourrait non seulement stimuler les exportations à court terme, mais aussi catalyser une transformation plus profonde de l’économie algérienne, encourageant l’innovation et la compétitivité des entreprises locales.

Le succès de cette offensive commerciale dépendra de la capacité de l’Algérie à capitaliser sur ces opportunités et à transformer ces contacts initiaux en partenariats durables. Si elle réussit, cette stratégie pourrait marquer un tournant décisif dans le développement économique du pays, le positionnant comme un acteur incontournable dans le commerce Sud-Sud et renforçant son influence sur la scène internationale. L’Algérie semble ainsi déterminée à tracer sa voie vers une économie diversifiée et résiliente, capable de prospérer dans un paysage commercial mondial en constante évolution.