Le président russe, Vladimir Poutine, a récemment annoncé son intention de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie les 7 et 8 juillet prochains. Cette décision, survenue quelques jours seulement avant un sommet de l'OTAN en Lituanie voisine, n'a pas manqué de susciter de vives réactions parmi les personnalités politiques concernées. Parmi les voix critiques, nous retrouvons Sviatlana Tsikhanouskaya, cheffe de l'opposition biélorusse, qui a exprimé son indignation face à cette annonce.

Sur Twitter, elle a dénoncé un "jeu grossier d'intimidation, essayant de forcer l'Europe à se soumettre" et a ajouté : "Nous ne pouvons pas laisser les dictateurs s'en tirer avec leur chantage nucléaire." Tsikhanouskaya souligne ainsi le caractère provocateur de cette démarche, mettant en garde contre les tentatives de Poutine de soumettre l'Europe à sa volonté. Pavel Latushka, ancien diplomate biélorusse et ministre de la culture, partage également cette inquiétude. Il considère le déploiement des armes nucléaires en Biélorussie comme une manœuvre de Poutine visant à influencer les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN lors du sommet.

Sur Twitter, Latushka a déclaré : "Il s'agit d'une tentative de Poutine d'influencer la décision du sommet de l'OTAN sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine." Cette réaction met en lumière les préoccupations quant à l'utilisation de cette menace nucléaire pour dicter les orientations politiques régionales. Cette semaine, les dirigeants des Neuf de Bucarest, un groupe composé de neuf membres de l'OTAN en Europe de l'Est, ont publié une déclaration indiquant qu'ils chercheraient un "paquet de soutien plus solide, pluriannuel et complet pour l'Ukraine" lors du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius, la capitale lituanienne.

Cette déclaration reflète la volonté des pays membres de l'OTAN de renforcer leur appui à l'Ukraine, et suggère que les discussions en Lituanie pourraient ouvrir la voie à l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance lorsque les conditions le permettront. Il est important de rappeler que Poutine avait évoqué pour la première fois en mars le placement d'armes nucléaires en Biélorussie, pays qui partage ses frontières avec trois pays de l'OTAN : la Lituanie, la Lettonie et la Pologne, ainsi qu'avec l'Ukraine. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, est depuis longtemps un allié fidèle de Poutine, et ce dernier a utilisé la Biélorussie comme une plateforme de lancement pour le début de sa guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022.