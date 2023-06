Un événement tragique a secoué la communauté des aventuriers et des amateurs de sous-marins ce week-end. Le submersible touristique, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, a disparu avec cinq personnes à bord, dont le milliardaire britannique Hamish Harding. L'engin aurait sonné pour la dernière fois alors qu'il se trouvait directement au-dessus de sa destination : le légendaire paquebot Titanic. Le voyage ambitieux du submersible avait pour objectif de plonger à une profondeur de 12 500 pieds sous l'eau, dans le cadre d'une tournée unique permettant aux participants de revivre le naufrage de 1912.

Pour la somme considérable de 195 000 £ par personne, les explorateurs pouvaient accompagner l'équipage lors d'une expérience hors du commun. Le PDG de la société OceanGate Expeditions, Stockton Rush, l'explorateur français PH Nargeolet et Harding lui-même faisaient partie des membres de l'équipage embarqués à bord du sous-marin. La descente a commencé vers 4 heures du matin, mais une heure et 45 minutes plus tard, la communication avec le vaisseau-mère du sous-marin, le MV Polar Prince, a été perdue.

Selon les informations disponibles, l'équipage disposait d'assez d'oxygène pour survivre sous l'eau pendant une durée allant jusqu'à 12 heures, soit jusqu'à jeudi, heure du Royaume-Uni. Les opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours, mobilisant les autorités maritimes et les équipes de plongée pour localiser le submersible disparu. La disparition de Hamish Harding est d'autant plus tragique que l'homme d'affaires britannique détient un record du monde Guinness pour la plus longue durée passée au fond de la mer. En 2021, Harding avait plongé dans un submersible jusqu'à la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre, et y était resté pendant quatre heures et 15 minutes.

Avant de s'embarquer sur le sous-marin touristique Titanic, désormais disparu, Hamish Harding avait partagé son enthousiasme avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il avait déclaré : "Une fenêtre météo vient de s'ouvrir et nous allons tenter une plongée demain." Ces mots résonnent désormais avec une triste ironie, alors que ses proches et les passionnés du monde sous-marin espèrent toujours un dénouement heureux. Hier soir, un employé de Harding a révélé que le milliardaire avait nourri le désir de réaliser cette expédition depuis "longtemps".

Il a également ajouté qu'il y avait encore "beaucoup d'air" à bord du submersible, laissant entrevoir une lueur d'espoir pour les survivants potentiels. L'enquête sur la disparition du submersible et de ses occupants est en cours, et les autorités maritimes mettent tout en œuvre pour obtenir des informations supplémentaires.