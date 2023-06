Evgueni Prigojine, surnommé le "cuisinier de Poutine", a surpris le monde avec sa tentative de coup d'État en Russie. Cependant, les services de renseignement américains ont révélé qu'ils étaient au courant de l'imminence de ce soulèvement, malgré leur incapacité à préciser la date exacte de sa réalisation. Selon des rapports du Washington Post et de CNN, les services américains savaient que Prigojine préparait une action majeure depuis près de deux semaines avant le jour J, en rassemblant massivement du matériel militaire pour le putsch avorté.

Bien que conscients de l'importance des actions de Prigojine, les renseignements américains ne s'attendaient pas à ce que cette action ait lieu si tôt. Ils avaient averti divers organes gouvernementaux, dont la présidence et le Pentagone de la menace potentielle et surveillaient de près la situation. Malgré cela, la prise soudaine de Prigojine et de sa milice dans la ville de Rostov-sur-le-Don a créé la surprise parmi les observateurs américains, notamment face aux risques de guerre civile que cette tentative de coup d'État pourrait engendrer.

Selon des sources du renseignement américain, la décision de Prigojine aurait été prise suite à l'annonce, le 10 juin, par le ministère de la Défense russe d'un contrat d'engagement avec l'armée, qui aurait pour effet de dissoudre la milice sans la nommer explicitement. Cette tentative d'imposer un contrôle accru sur ses hommes n'aurait pas été bien perçue par le leader de Wagner.

Cependant, la volte-face de Prigojine et le retrait progressif du groupe Wagner mettent en lumière les dynamiques de pouvoir complexes qui caractérisent la situation actuelle en Russie. Ce bref mais intense épisode a clairement porté un coup à l'autorité du président russe, tout en montrant comment les services de renseignement américains peuvent être surpris malgré leurs préparations intensives. Alors que le paysage politique russe reste incertain, le monde continue d'observer avec une vigilance accrue.