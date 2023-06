Contrairement à ce qu'avait initialement annoncé le Kremlin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, est toujours visé par une enquête pour "appel à la mutinerie armée". Malgré l'accord prévoyant l'abandon des poursuites, rapporté par les agences de presse russes, Prigojine n'a pas encore été absous de ces accusations. "L'affaire n'a pas été close, l'enquête se poursuit", a déclaré une source au sein du Parquet général russe, citée par les trois principales agences russes.

Cette déclaration remet en question les annonces faites par le Kremlin samedi soir, selon lesquelles Prigojine pourrait se rendre au Bélarus sans être poursuivi, suite à la fin de sa rébellion de 24 heures. Evguéni Prigojine, connu comme le chef du groupe paramilitaire Wagner, est une personnalité controversée en Russie. Il est accusé d'avoir joué un rôle clé dans la tentative de mutinerie armée qui a secoué le pays récemment. Bien que les détails précis de l'incident soient encore flous, il semblerait que Prigojine ait tenté de fomenter une rébellion contre les autorités russes.

Le groupe Wagner, soupçonné d'être un outil de la politique étrangère russe, a été impliqué dans des opérations militaires en Syrie, en Ukraine et en Afrique. Dirigé par Prigojine, il a été lié à des mercenaires russes opérant dans différentes parties du monde. Les activités de ce groupe ont suscité de nombreuses controverses et interrogations, car elles semblent être menées en dehors du cadre légal. Malgré les liens présumés entre Prigojine et le Kremlin, l'enquête en cours soulève des doutes quant à une possible impunité pour le chef de Wagner. Alors que les annonces initiales semblaient indiquer que Prigojine pourrait échapper aux poursuites en se rendant au Bélarus, la déclaration du Parquet général russe suggère que cela ne sera pas aussi simple.

La situation serait donc délicate. D'un côté, le Kremlin a annoncé un accord prévoyant l'abandon des poursuites contre Prigojine, mais de l'autre côté, les autorités judiciaires poursuivent leur enquête. Prigojine a-t-il été dupé dans ce deal avec les autorités russes? Difficile de l'affirmer mais les prochaines heures vont certainement situer les choses. Pour rappel, les affaires judiciaires de Prigojine ont été révélées dans les médias après que ce dernier ait ouvertement défié la hiérarchie militaire et le numéro un russe qui avait qualifié de "trahison" l'acte posé par M Prigojine.

Les heures qui ont suivi, les médias ont relayé à grandes pompes des informations concernant l'avancement des forces de Wagner qui se dirigeaient vers Moscou. Avant la fin de la journée du samedi Prigojine a fait finalement marche arrière comme l'a annoncé le président Loukachenko. Pour l'instant, les motivations exactes derrière la tentative de mutinerie de Prigojine restent floues. Cependant, l'implication d'un groupe paramilitaire aussi controversé que Wagner soulève de nombreuses questions sur les intentions et les activités de cette organisation.