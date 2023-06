Liang Shi, un self-made millionnaire chinois âgé de 56 ans, a échoué à l'examen d'entrée à l'université en Chine, connu pour sa grande intensité, pour la 27e fois, rapportent plusieurs médias ce lundi. Ce n'est pas comme si Liang avait besoin d'aller à l'université. Après tout, cet ancien ouvrier d'usine possède sa propre entreprise de matériaux de construction et est millionnaire. Mais il a toujours nourri le rêve d'aller à l'université. "C'est une pensée inconfortable de ne pas avoir réussi à obtenir une éducation universitaire", a déclaré Liang selon des déclarations rapportées par plusieurs médias plus tôt ce mois-ci.

"Je veux vraiment aller à l'université et devenir intellectuel", a poursuivi le millionnaire chinois. Pour cela, Liang doit passer l'examen d'entrée à l'université en Chine, appelé "gao kao", qui a lieu une fois par an. C'est un examen déterminant qui regroupe en deux jours l'intensité du SAT, de l'ACT et de tous les tests AP, comme l'a décrit Matthew Loh d'Insider. Le processus est si intense que la police est souvent déployée pour maintenir l'ordre sur les routes et dans les écoles les jours des examens.

Liang a commencé à passer l'examen en 1983, à l'âge de 16 ans, mais a abandonné pendant une dizaine d'années à partir de 1992, car l'examen était réservé aux célibataires de moins de 25 ans, selon l'AFP. Il a repris le processus en 2001 lorsque ces restrictions ont été levées. Pour se mesurer à 13 millions d'élèves de terminale passant le même examen, Liang a déclaré à l'agence de presse qu'il vivait "la vie d'un moine ascète" pendant les quelques mois précédant l'examen et étudiait 12 heures par jour.

Pourtant, Liang a échoué à nouveau, avec un écart de 34 points par rapport au score de référence de la province de Sichuan pour être admis dans n'importe quelle université, selon l'AFP. "Avant d'obtenir le résultat, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir obtenir un score suffisamment élevé pour entrer dans une université d'élite", a-t-il déclaré au média. "Mais je ne m'attendais pas à ne pas être admis dans les universités ordinaires." La persévérance de Liang Shi est admirable.

Malgré sa réussite financière et sa réussite en affaires, il rêvait d'obtenir une éducation universitaire. Liang ne s'est pas encore décidé sur la suite. Après avoir échoué 27 fois, pendant 40 ans, Liang ne sait plus s'il retentera l'examen. "C'est difficile de dire si je vais continuer à me préparer pour l'année prochaine", aurait-il déclaré selon plusieurs médias.