Rihanna, l'icône de la musique et de la beauté, a connu une baisse significative de sa valeur nette, perdant près de 300 millions de dollars en une année seulement. Selon Forbes, sa valeur nette estimée en juin 2023 est de 1,4 milliard de dollars​1​. Comparé à sa valeur nette de 1,7 milliard de dollars en 2022, cela représente une baisse de près de 300 millions de dollars. Bien qu'elle soit principalement reconnue pour sa carrière musicale, la majorité de la fortune de Rihanna provient de sa marque de beauté, Fenty Beauty, qui est co-détenue avec Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)​. Les ventes de Fenty Beauty ont doublé en 2022, ce qui a considérablement contribué à sa valeur nette. Cependant, même si sa marque de beauté est prospère, il semble que d'autres facteurs aient influencé la diminution de sa richesse.

Rihanna a également profité de tournées musicales lucratives tout au long de sa carrière. Par exemple, sa tournée "Last Girl On Earth" en 2010 a rapporté 40 millions de dollars, et sa tournée "Diamonds World Tour" en 2013 a rapporté plus de 140 millions de dollars dans le monde entier​1​. Malgré ces revenus impressionnants, il est important de noter que les concerts et les tournées ont été largement interrompus en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui aurait pu influencer les revenus de Rihanna.

De plus, Rihanna a performé lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2023. Il est important de noter que les artistes ne sont généralement pas payés pour cette performance, mais bénéficient d'une augmentation significative des ventes de streaming après l'événement​3​. Il est possible que les retombées financières de cette performance ne soient pas encore pleinement ressenties au moment de l'estimation de sa valeur nette en juin 2023.

Il convient de noter que le calcul de la valeur nette d'un individu peut être un processus complexe qui prend en compte divers facteurs, notamment les revenus, les actifs, les passifs et les dépenses. Sans informations précises sur ces facteurs pour Rihanna, il est difficile de déterminer exactement ce qui a causé la baisse de sa valeur nette. De plus, la valeur nette peut fluctuer en fonction des conditions du marché, des investissements et des dépenses personnelles.