Face à l'émergence des conflits internes en Russie, qui ont vu le puissant groupe Wagner entrer en conflit avec l'armée russe, les États-Unis sont restés prudemment en retrait. Bien que l'Ukraine tente de profiter de cette situation pour prendre de l'élan dans une offensive cruciale, les responsables américains affirment que les États-Unis n'ont joué aucun rôle dans ce conflit. Leur but principal est d'éviter de fournir au président russe Vladimir Poutine un prétexte pour galvaniser le peuple russe en rejetant la faute sur ses adversaires occidentaux. Même le président Joe Biden, connu pour son franc-parler, est resté dans cette ligne de conduite.

En dépit de la rébellion interne, les États-Unis restent résolus à soutenir l'Ukraine. Selon les responsables américains, le Pentagone devrait annoncer qu'il enverra jusqu'à 500 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, y compris plus de 50 véhicules fortement blindés et une série de missiles pour les systèmes de défense aérienne. Cette aide arrive alors que les dirigeants ukrainiens et occidentaux tentent d'évaluer l'impact de la brève révolte contre l'armée russe sur le week-end.

USA - Russie: Elon Musk craint une guerre Elon Musk, le célèbre milliardaire et PDG de Tesla, est connu pour ses prises de position audacieuses et ses idées innovantes. Mais récemment, il a…

Finalement, la Russie, malgré les troubles internes, reste une force redoutable. Poutine, dans ses premiers commentaires publics depuis la rébellion, a déclaré que les "ennemis de la Russie" avaient espéré que la mutinerie réussirait à diviser et à affaiblir la Russie, mais qu'ils s'étaient trompés. Il a identifié ces ennemis comme étant les "néo-nazis à Kiev, leurs mécènes occidentaux et autres traîtres nationaux". Alors que la situation reste volatile, les États-Unis et leurs alliés gardent un œil attentif sur la Russie, en évitant de donner à Poutine l'occasion de détourner cette crise interne à son avantage.

Pour rappel, le Groupe Wagner, dirigé par Prigojine, est une compagnie militaire privée russe qui a fait l'objet de nombreuses controverses et critiques. Il est notoire pour ses opérations dans des zones de conflit à travers le monde, recrutant souvent des anciens militaires et des criminels pour mener des missions paramilitaires. Ces missions ont généralement lieu en marge des opérations militaires officielles russes, permettant à la Russie de nier toute implication. Les activités du groupe Wagner incluent la sécurité et la protection privées, la formation militaire, le conseil et la stratégie. Les mercenaires de Wagner ont été impliqués dans de nombreux conflits, notamment en Ukraine, en Syrie et en Libye et en Afrique.