Le leader russe, Vladimir Poutine, a annoncé l'imminent déploiement du missile intercontinental Satan-2, également connu sous le nom de Sarmat. Lors d'un discours devant des diplômés militaires au Grand Palais du Kremlin, Poutine a déclaré que ce missile, d'une capacité de portée de 11 200 miles et capable de transporter dix armes nucléaires, sera bientôt prêt pour le devoir de combat. Selon le leader russe, cette arme terrifiante, dont le développement a connu des retards embarrassants, pourrait atteindre le Royaume-Uni en seulement trois minutes et aurait le pouvoir de raser des territoires de la taille de l'Angleterre ou de la France d'un seul coup.

Toutefois, les experts estiment que l'annonce de Poutine pourrait être perçue comme une fanfaronnade. Ces dernières années, de nombreuses déclarations de responsables russes ont promis le déploiement imminent de ce missile. Malgré les annonces, les tests attendus de l'arme de l'Apocalypse à plusieurs têtes nucléaires ne se sont pas encore produits. Le missile avait déjà manqué une date de déploiement prévue pour la fin de 2022, et certains rapports suggèrent qu'un lancement d'essai a échoué en février de la même année.

Nucléaire : la Russie prépare une révolution pour l'Afrique et l'Asie Dans un contexte de guerre avec l’Ukraine, la Russie annonce la construction de centrales nucléaires flottantes qui seront capables d'alimenter des pays d’Afrique, du Moyen-Orient…

Malgré les retards, Poutine semble déterminé à poursuivre le développement de l'arsenal nucléaire russe. Il a déclaré que "le but le plus important ici est le développement de la triade nucléaire qui est la garantie clé de la sécurité militaire de la Russie et de la stabilité mondiale". À ce jour, près de la moitié des unités de la Force de missiles stratégiques de la Russie sont équipées des nouveaux complexes Yars, et l'armée est en train d'être rééquipée avec des systèmes de missiles modernes dotés de têtes nucléaires hypersoniques Avangard.

En dépit de la menace posée par le missile Satan-2, les défenses contre les missiles balistiques intercontinentaux sont largement inefficaces. Malgré des décennies de recherche, de développement et de tests, il n'existe toujours pas de système anti-missiles fiable pour contrer les ICBM. Le Center for Arms Control and Non-Proliferation aux États-Unis a déclaré que "tous les systèmes de défense contre les missiles peuvent être submergés... Ce n'est que si l'attaque est limitée que la défense peut espérer ne pas être submergée". Cette annonce de Poutine met en évidence le besoin urgent d'un effort mondial concerté pour contrôler la prolifération des armes nucléaires.