Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, a finalement demandé à ses troupes de faire demi-tour alors qu'elles avançaient vers Moscou. Cette décision survient après des négociations de désescalade entre Prigojine et le président bélarusse Alexandre Loukachenko. Les mesures convenues visent à arrêter les mouvements des troupes du groupe paramilitaire et à éviter toute escalade supplémentaire. Cette annonce, confirmée par Prigojine lui-même, vise à prévenir un bain de sang et à garantir la sécurité des combattants de Wagner.

D'après les déclarations du président bélarusse, Alexandre Loukachenko, il aurait eu des discussions avec Evgueni Prigojine pour parvenir à un accord de désescalade. Loukachenko a annoncé que Prigojine avait accepté d'arrêter les mouvements des troupes de la milice Wagner en Russie, ainsi que des mesures pour réduire les tensions. Ces négociations, qui ont duré toute la journée, ont été menées en accord avec le président russe Vladimir Poutine.

La Russie met en garde l'Occident en pleine rébellion armée La Russie a émis un avertissement clair à l'Occident, les mettant en garde contre toute tentative de « profiter » de la rébellion du groupe…

Selon le canal Telegram officieux de la présidence bélarusse, Poul Pervogo, la proposition sur la table était considérée comme parfaitement acceptable pour dénouer la situation. Elle offrait des garanties de sécurité pour les combattants de Wagner. Prigojine a également confirmé cette annonce et a déclaré que ses hommes "rentrent" dans leurs camps afin d'éviter un bain de sang et de maintenir la sécurité.

La décision de Prigojine de faire demi-tour et de stopper l'avancée de ses troupes marque un dénouement temporaire dans cette situation tendue en Russie. Les mesures de désescalade négociées avec le président bélarusse visent à prévenir une confrontation violente et à maintenir la stabilité. Cependant, la situation reste fragile et les tensions persistent, ce qui nécessitera une surveillance continue pour éviter toute résurgence des hostilités.