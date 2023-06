La guerre en Ukraine, qui se déroule depuis plus d'un an, n’est pas seulement un conflit au cours duquel les parties prenantes utilisent des armes à feu. Il s’agit aussi, en effet, d’une cyberguerre, au cours de laquelle les hackers des deux camps s’affrontent dans le monde des cryptomonnaies. Récemment, le camp pro-Kiev a porté un gros coup à Moscou. Selon les informations rapportées par le média New Voice of Ukraine, le 11 juin 2023, 986 portefeuilles contrôlées par les services secrets russes ont été touchées par un mystérieux hackeur. Ce dernier a dérobé plusieurs crypto-monnaies et les a reversées à Kiev.

Il aurait pu être un ex-employé des services secrets russes

L’information n’a pas été confirmée par les services de renseignement russes. Selon la société de surveillance des monnaies virtuelles, Chainalysis, tous les propriétaires des portefeuilles piratées n’ont pas été identifiés, même si au moins trois d’entre eux sont liés au Kremlin et auraient été impliqués dans la violation du logiciel SolarWinds en 2020. Selon la presse, le hacker a pu avoir accès aux comptes soit dans le cadre d’un travail interne. À en croire les analystes, il aurait pu être un ex-employé des services secrets russes. Il aurait également pu accéder aux comptes en utilisant des moyens de piraterie.

Pour rappel, cette attaque intervient plus d’un an après que le groupe de pirates Anonymous a déclaré la guerre à la Russie. Selon plusieurs sources, les pirates avaient déclaré une « cyberguerre » contre le gouvernement du président russe Vladimir Poutine. L'annonce avait été publiée par les hackers jusque-là inconnus sur leur compte Twitter. Peu avant 22 heures, ils ont déclaré : « Le collectif Anonymous est officiellement en cyberguerre contre le gouvernement russe ». Près de 30 minutes plus tard, ils avaient annoncé qu'ils avaient supprimé le site Web de la chaîne de télévision RT, soutenue par le Kremlin, qui émet en Grande-Bretagne.