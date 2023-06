Alors que le débat relatif au troisième mandat est au cœur de l’actualité au Sénégal, la dernière déclaration du président Macky Sall à Paris pourrait jeter de l’huile sur le feu. En effet, alors qu’il était en visite dans la capitale française, le président sénégalais a évoqué en peu de mots le sujet du troisième mandat. « Grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir », a-t-il déclaré notamment face à ses militants qui étaient fortement mobilisés pour la circonstance.

«Après mon message à la nation (le 25 juin prochain), nous irons vers la victoire de 2024. Nous nous maintiendrons au pouvoir », a-t-il martelé dans sa déclaration, suscitant une série de réactions au sein de l’opinion publique sénégalais. Ces déclarations, qui sont perçues comme une déclaration de sa candidature, interviennent dans un contexte politique tendu. L’opposition sénégalaise a mis principalement sur pied une plateforme dont le but est de combattre un troisième mandat.

Le« Mouvement des forces vives du Sénégal F24 » est un creuset qui comporte plusieurs patrons de l’opposition dont le leader du Pastef Ousmane Sonko. En plus de formations politiques de l’opposition, le mouvement a également enregistré l’adhésion de plusieurs organisations de la Société Civile ainsi que de personnalités indépendantes. On retient de la déclaration qui a été faite lors de la sortie de la plateforme que le premier objectif du mouvement est « le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime ».

De son côté, le dialogue de plusieurs jours initié par le gouvernement n’a pas réussi à statuer de façon claire sur le débat du troisième mandat. La situation relative au leader du Pastef Ousmane Sonko participe également à la tension socio-politique. Pour bon nombre de Sénégalais, l’opposant sénégalais est persécuté à cause de ses ambitions politiques. Nombreux ont été les membres de la classe politique sénégalaise qui ont lancé un appel à l’endroit du président sénégalais pour qu’il évite un troisième mandat.

C’est le cas de l’opposant sénégalais Idrissa Seck a profité d’une intervention sur Rfi pour faire remarquer que la situation pourrait davantage se dégrader si Macky Sall annonçait sa candidature pour le prochain scrutin présidentiel. « Nous assistons à la violence et aux bouleversements dans nos rues habituellement paisibles. Nous avons vu la mort. Ce n’est pas bon pour notre peuple. Ce n’est pas non plus bon pour la portée mondiale du Sénégal. Cette situation ne fera qu’empirer si le président Macky Sall annonce une candidature pour un troisième mandat. Ce serait profondément préjudiciable au Sénégal », avait averti l’homme politique sénégalais sur les ondes de RFI.