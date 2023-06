Le Sénégal est actuellement en proie à des troubles inédits depuis plusieurs années, suite à la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant politique Ousmane Sonko, ce qui, théoriquement, rend l'homme politique inéligible à la présidentielle de 2024. Parallèlement, le président en exercice, Macky Sall, maintient le flou sur ses intentions pour les prochaines élections, malgré l'interdiction constitutionnelle d'un troisième mandat. Face à cette situation, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a exprimé la préoccupation de la France lors à l'Assemblée ce mardi. Soulignant que le Sénégal est un "pays ami et un partenaire important pour la France", elle a exprimé son inquiétude face aux violences qui secouent le pays.

Mme Colonna a appelé tous les Sénégalais à s'abstenir de toute violence et a exprimé sa confiance en leur capacité à résoudre cette crise par le biais d'un "dialogue inclusif, pacifique, démocratique". Elle a souligné l'importance de ce dialogue pour sortir de cette période difficile. En conclusion, la ministre des Affaires étrangères a exprimé son espoir que les élections de 2024 puissent se dérouler "dans le respect des règles de la démocratie et du droit, et dans la tradition de ce pays". L'appel de la France à l'apaisement et au respect des principes démocratiques résonne dans un contexte de tensions accrues. C'est la deuxième réaction de la France suite aux manifestations violentes dans le pays.