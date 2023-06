Suite aux violents affrontements qui ont eu lieu en République du Sénégal entre le premier et le trois juin et qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, le Cadre Unitaire de l’Islam présente ses condoléances aux familles et éplorées. Pour assurer la retour d'une paix durable, le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) demande ‹‹ la levée du blocus autour du domicile de Sonko ››. Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) invite le gouvernement à lever le blocus autour du domicile de Ousmane Sonko, l'adversaire principal de l'actuel président Macky Sall.

Il demande également aux leaders politiques d'entreprendre toutes actions nécessaires visant à favoriser des discussions sincères, inclusives et constructives, pour le retour d'une paix durable. A travers un communiqué, le CUDIS a expliqué avoir mené de multiples actions dont des rencontres avec les Khalifes généraux et les responsables politiques, en vue de favoriser la paix. « Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) a observé avec un grand regret l’ampleur et la gravité des violences qui ont marqué notre cher pays du 01 au 03 juin », peut-on lire dans ce communiqué.

Manifestation au Sénégal : Macron aurait fait des propositions à Macky Sall L’actuel patron de l’Élysée aurait échangé avec son homologue sénégalais il y a quelques jours. En plus de plusieurs autres sujets inscrits à l’ordre du…

Lesquelles violences ont engendré le décès de nombreuses personnes qui sont notamment des jeunes qui représentent le futur du pays et l'espoir de leurs familles. Ces jeunes à qui le Sénégal notamment les autorités politiques devraient garantir la sécurité et la protection pour l'avenir de la République déplore le CUDIS. ‹‹ Le CUDIS présente ses condoléances à toutes les familles éplorées ainsi qu’à toute la nation qui perd des symboles de ses forces vives à qui elle devait pourtant protection et accomplissement ››.