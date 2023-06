Ce jeudi, Ousmane Sonko, célèbre opposant politique au Sénégal et troisième de la présidentielle de 2019, a été condamné à deux ans de prison ferme par la chambre criminelle. Cette décision concerne l'affaire Adji Sarr qui retient toute l'attention ces derniers mois, dans laquelle il était accusé de viols et de menaces de mort. Cependant, il a été acquitté des accusations de viol et de menaces de mort qui pesaient contre lui. En plus de sa peine de prison, il devra également s'acquitter d'une amende de 600 000 F CFA.

L'affaire Adji Sarr a suscité une attention considérable dans le pays, mettant en lumière les tensions politiques et les clivages existants au Sénégal. L'avocat général avait initialement requis dix ans de réclusion à l'encontre d'Ousmane Sonko pour les viols allégués, ou au minimum cinq ans de prison pour "corruption de la jeunesse". Ousmane Sonko n'a pas assisté aux audiences de se procès et s'était retranché à Ziguinchor, une décision qui a suscité des débats dans le pays. Il a toujours clamé son innocence et a affirmé être victime d'un complot ourdi contre lui. Il a appelé à plusieurs reprises à la mobilisation de ses partisans.