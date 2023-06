Le ministre sénégalais de la Justice a profité d’une rencontre avec la presse pour revenir sur l’affaire Sonko et spécifiquement sur les raisons profondes qui justifient le fait qu’il ne soit toujours pas mis aux arrêts. En effet, pour rappel, le leader de Pastef a écopé d’une condamnation de deux ans de prison ferme et 20 millions de dommages et intérêts dans l’affaire « Sweet beauté ». Alors que certaines personnes indiquaient qu’il pourrait être arrêté à tout moment, le ministre Ismaïla Madior Fall a fait savoir qu’à l’étape actuelle de la procédure, son arrestation n’est pas encore d’actualité.

L’autorité ministérielle fait remarquer que la décision qui a été rendue récemment par le juge El Hadji Issa Ndiaye n’est pas encore définitive. « Premier élément de réponse, il faut que la décision soit disponible et qu’elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, lui-même se constitue prisonnier ou alors le parquet va le cueillir », a-t-il expliqué dans un premier temps. La disponibilité de la décision permettrait ainsi à Ousmane Sonko de disposer de 10 jours pour remettre en cause la sentence.

« Dans ce cas, il pourrait être rejugé par la même juridiction, voire la même chambre… ce n’est pas un appel mais plutôt une opposition qu’il peut faire », a expliqué le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior. Rappelons que cette condamnation a suscité une vague de manifestations violentes dans le pays. Au total, près de 20 décès auraient été enregistrés, selon le point qui a été établi par la police. L’opposition ainsi que les organisations de défenses des Droits de l’Homme quant à elles remettent en cause ces chiffres.