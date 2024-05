France: un célèbre milliardaire mis en examen, voici pourquoi

Arnaud Lagardère et son épouse Jade (photo AFP)

En France, la justice s’est récemment saisie du dossier d’un milliardaire, accusé d’avoir puisé dans les comptes de son entreprise, pour financer son train de vie personnel. Face aux accusations qui pèsent à son encontre ainsi qu’aux risques associés (juridiques, mais aussi en termes d’image) ce dernier a pris la décision d’abandonner ses mandats.

Ce grand patron, c’est Arnaud Lagardère. En effet, l’homme d’affaires a été mis en examen ce lundi, accusé d’avoir utilisé l’argent de ses nombreuses entreprises afin de financer ses dépenses personnelles, et ce, au cours de nombreuses années. Il est notamment accusé d’abus de biens sociaux, d’abus de pouvoir, d’abus de confiance ainsi que de diffusion d’informations fausses et trompeuses.

Arnaud Lagardère, mis en examen

Enfin, il est aussi soupçonné d’avoir présenté des comptes inexacts. Des accusations relativement lourdes à l’encontre de l’une des plus grandes fortunes de France. Face à des faits qu’il rejette et pour lesquels il a d’ores et déjà annoncé vouloir se défendre, ce dernier a toutefois pris la décision de se mettre en retrait, de manière provisoire, quoiqu’un peu forcé par la justice qui a émis une interdiction de gérer.

Il a donc confirmé qu’il abandonnait l’ensemble de ses mandats de président et de directeur d’entreprises. Une nouvelle étape compliquée à gérer pour l’homme âgé de 63 ans, qui a récemment été forcé de vendre son groupe à celui de Vivendi (géré par la famille Bolloré). Aujourd’hui, l’entreprise qui porte son nom officie donc sous le giron de l’une des autres très grosses fortunes françaises.

Une chute inévitable?

Enfin, Arnaud Lagardère serait également criblé de dettes, notamment via s holding personnelle. Celle-ci se trouve d’ailleurs au cœur même d’une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier. Ce serait d’ailleurs l’une des raisons qui l’auraient poussé à devoir vendre le groupe Lagardère au groupe Bolloré. À la tête de cet empire provisoirement abandonné, se retrouve aujourd’hui propulsé Jean-Christophe Thierry, également président du Conseil de surveillance de Canal+.