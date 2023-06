Le Sénégal traverse une période de tension politique et sociale sans précédent suite à la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme. Cette situation a déclenché une vague de manifestations à travers le pays, marquées par des actes de violence. Dans ce contexte, la résidence du ministre de l'Intérieur du Sénégal, Antoine Félix Abdoulaye Diome, située à Touba, a failli être saccagée lors d'une tentative d'attaque par des manifestants ce vendredi. La Brigade d'Intervention de la Police (BIP), chargée de la sécurité du domicile du ministre, a réussi à repousser les assaillants en tirant des coups de sommation, selon le site Seneweb.

En plus de la BIP, les forces de police ont également été déployées pour disperser les manifestants. L'intervention a été efficace, permettant d'éviter le saccage de la résidence du ministre. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule et ont pu arrêter deux manifestants mineurs. Plusieurs personnalités proches du pouvoir ont été la cible de la colère des manifestants. Les attaques contre les résidences des fonctionnaires publics exacerbent les tensions existantes et mettent en évidence l'urgence de résoudre la crise politique actuelle.

La France, l'Union Européenne, et la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont exprimé leur inquiétude face à la situation actuelle au Sénégal, appelant à la retenue et au respect de la tradition démocratique du pays.