Space Forge, une société innovante basée à Cardiff, au Royaume-Uni, prévoit de tester son bouclier thermique révolutionnaire, Pridwen, cette année. Le bouclier, qui se plie et se déplie comme un origami, est prévu pour être lancé dans l'espace pour un essai de rentrée atmosphérique. Selon une récente mise à jour de l'Agence spatiale européenne (ESA), le bouclier Pridwen sera lancé à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 lors de la mission ForgeStar-1A. Une fois sa charge utile libérée, le bouclier se déploiera pour la rentrée atmosphérique et sera ensuite récupéré avec le "hover net" de Star Forge, un dispositif de récupération sans équipage.

Contrairement aux boucliers thermiques traditionnels, rigides et ablatifs, Pridwen est conçu avec un tissu en alliage résistant à haute température et utilise des techniques de pliage inspirées de l'origami pour optimiser l'espace. (en savoir plus)