Une position des Forces de défense et de Sécurité (FDS) du Bénin avait été attaquée dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021 dans la localité de Porga, une petite ville du département de l’Atacora, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, en bordure du Parc de la Pendjari. Deux soldats des Forces armées béninoises (FAB) ont été tués dans cette attaque terroriste. Mais les militaires béninois ont réussi à abattre un assaillant et en ont appréhendé certains. Ce vendredi 09 juin 2023, un Burkinabè ayant participé à l’attaque terroriste meurtrière contre les Forces de défense et de Sécurité (FDS) du Bénin a été condamné par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme (CRIET) à 30 ans de réclusion criminelle.

Il lui est reproché d’appartenir à une organisation terroriste. Il faut signaler que lors des enquêtes préliminaires et des autres étapes de la procédure judiciaire, ce Burkinabè a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Mais au cours du procès ce vendredi, il a rejeté les accusations. Malgré qu’il a nié les faits, le juge l’a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour appartenance à une organisation terroriste. Rappelons que c’est le dernier dossier de la session criminelle de cette Cour spéciale.