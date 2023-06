Donald Trump continue de se battre contre les accusations d'agression s#xu3ll* qui pèsent contre lui. Après avoir été condamné dans un procès civil au cours duquel il a été accusé d'avoir agressé s3xu***ment E Jean Carroll, une journaliste, auteure, scénariste et chroniqueuse américaine, il a décidé de poursuivre cette dernière pour diffamation. Trump affirme qu'elle l'a faussement accusé de viol et demande une rétractation ainsi que des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés.

Le procès civil s'est déroulé devant un jury qui a conclu en mai que Trump avait abusé et diffamé Carroll, mais sans toutefois conclure qu'il l'avait violée. La demande reconventionnelle de Trump contre Carroll a été déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan. Cette action en justice se base notamment sur les déclarations de Carroll sur CNN après le verdict. Les avocats de Carroll n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant cette nouvelle action en justice intentée par Trump.

Il semble donc que le combat juridique entre les deux parties soit loin d'être terminé, d'autant plus que les accusations et les démentis fusent dans la presse. E Jean Carroll, ancienne chroniqueuse de conseils du magazine Elle, a également décidé de modifier l'un de ses deux procès contre Trump en demandant 10 millions de dollars supplémentaires de dommages et intérêts. Cette demande fait suite aux démentis de Trump lors d'une apparition sur CNN, le lendemain du verdict du premier procès.

Malgré cette condamnation et les accusations portées contre lui, Donald Trump nie fermement avoir violé Carroll. Il a fait appel du verdict civil qui l'a condamné à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Cette nouvelle action en justice montre que Trump est déterminé à se défendre et à faire valoir son innocence. Il est important de noter que cette affaire survient alors que Donald Trump envisage sérieusement de se présenter à nouveau pour la Maison-Blanche en 2024. La bataille juridique avec Carroll pourrait donc avoir un impact sur sa campagne électorale future.