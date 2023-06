Un drame qui a eu lieu en Chine et a fait beaucoup de bruit dans la presse. En effet, selon la presse chinoise, l’influenceuse, connue sous le nom de Cuihua, est décédée en essayant de perdre 100 kilos, ce qui représente plus de la moitié de son poids corporel. La femme âgée de 21 ans, qui avait plus d’une dizaine de milliers d’abonnés, avait montré son évolution tout au long de son parcours de perte de poids. Ainsi, elle avait partagé plusieurs vidéos sur elle sur le réseau social chinois Douyin, version chinoise de l’application TikTok. D’après plusieurs médias chinois, elle exhortait de cette façon ses abonnés à lutter contre l’obésité.

Ce décès est intervenu après la mort d’un autre influenceur

Notons que le décès de l’influenceuse chinoise a fait réagir les autorités. D’abord, cela a amené les médias d’État à mettre en garde contre les risques liés à la perte de poids. Les autorités ont, pour leur part, intensifié l’examen minutieux du monde des influenceurs, d’autant plus que ce décès est intervenu plusieurs semaines après la mort d’un autre influenceur qui a bu des bouteilles d’alcool fort. L’influenceur chinois âgé de 26 ans, connu sous le nom de Zhongyuanhuangge, est décédé après avoir avalé deux bouteilles d'alcool chinois fort en succession rapide durant un concours de boisson diffusé en direct.

La nouvelle de cette tragédie n’avait pas tardé à vite se propager sur les médias sociaux du continent, provoquant une vague d’indignation. Originaire de la province du Henan, dans le centre de la Chine, "Zhongyuanhuangge" comptait plus de 170 000 abonnés sur sa plateforme de courtes vidéos. Selon la presse chinoise, « il était connu pour partager des vidéos accrocheuses mettant en scène des cascades audacieuses » telles que manger des piments crus, ouvrir des noix de coco ou encore ouvrir des durians à mains nues. Ses contenus à caractère sensationnel lui avaient permis d’être populaire auprès des jeunes Chinois.