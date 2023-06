L'Université d'Ottawa au Canada a récemment fait une annonce unique: Anthaea-Grace Patricia Dennis, âgée de 12 ans seulement, est sur le point de recevoir son baccalauréat spécialisé (équivalent de la licence au Canada) en sciences biomédicales. Élevée au rang de plus jeune diplômée de l'Université, Anthaea-Grace fait la fierté de toute l'institution, éclipsant ainsi le précédent record établi par le jeune américain Elijah Muhammad qui, à l'âge de 13 ans, avait obtenu un diplôme en informatique et cybersécurité à l'Oklahoma City Community College.

Anthaea-Grace, malgré son âge tendre, ne manque pas de persévérance et de maturité. Comme elle le déclare elle-même, son parcours académique n'a rien d'exceptionnel à ses yeux. Ayant appris à lire dès l'âge de deux ans, elle a rapidement sauté les années scolaires et est entrée à l'Université d'Ottawa à l'âge de huit ans. Mais loin d'être un frein, son jeune âge s'est révélé être un atout motivant : "Je pense qu’à cause de mon âge, j’ai parfois l’impression de devoir faire mes preuves pour convaincre les gens que j’ai ce qu’il faut, et ça m’incite à travailler plus fort." affirme-t-elle à la presse canadienne.

Non contente de suivre un cursus académique rigoureux, Anthaea-Grace a consacré sa dernière année à l'Université d'Ottawa à l'étude de la partie du système nerveux qui coordonne les mouvements volontaires. Sa mère, Johanna Dennis, confie qu'elle a compris très tôt que sa fille était exceptionnelle et elle ne semble pas avoir eu tort. Anthaea-Grace a également réussi à rédiger une thèse de 40 pages sur la relation entre le cerveau et la main chez les personnes droitières et gauchères.

Alors que son diplôme est imminent, la jeune étudiante envisage déjà de poursuivre ses études au niveau de la maîtrise et du doctorat. Elle confie être impatiente d'obtenir son propre laboratoire et de travailler avec d'autres sur ses recherches concernant le cervelet. "Je peux maintenant me considérer comme une chercheuse. Je me sens maître du cervelet", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

L'histoire d'Anthaea-Grace Patricia Dennis, tout comme celle d'Elijah Muhammad, est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes à travers le monde. Ils sont la preuve vivante que l'âge n'est qu'un chiffre et que le véritable obstacle à la réalisation de nos ambitions est souvent notre propre perception de ce qui est possible. Ces jeunes prodiges ont su braver les normes établies et prouver que la soif d'apprendre et la persévérance peuvent ouvrir la voie à des réalisations hors du commun.