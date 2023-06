Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ont récemment abordé leur rivalité passée dans une nouvelle série documentaire sur la vie et la carrière de ce dernier. Dans cette série intitulée "Arnold", désormais diffusée sur Netflix, Stallone admet ouvertement que Schwarzenegger était un héros d'action "supérieur". C'est une déclaration surprenante venant de Stallone, mais cela témoigne de l'évolution de leur relation au fil des années. Les deux légendes hollywoodiennes sont maintenant de bonnes amies, et elles ont même eu l'occasion de partager l'affiche dans des films tels que "The Expendables" et "Escape Plan".

Cependant, les choses n'ont pas toujours été faciles entre eux. Tout au long du dernier quart du 20e siècle, Stallone et Schwarzenegger étaient d'importants rivaux au box-office. Stallone et Schwarzenegger se sont remémoré leur querelle de plusieurs décennies, qui a débuté lorsque Stallone a reconnu au début des années 1980 que personne d'autre n'explorait le genre d'action nouvellement émergent de la même manière que lui, "sauf un autre gars d'Autriche". Schwarzenegger a admis que Stallone avait une longueur d'avance grâce aux deux premiers films "Rocky" à son actif, avant que le premier grand film de l'acteur devenu politicien, "Conan le barbare", ne sorte en 1982.

"À l'époque, Sly était devant moi dans les années 80, donc c'était à moi de rattraper mon retard", a déclaré Schwarzenegger. "Chaque fois qu'il sortait un film comme 'Rambo II', je devais maintenant trouver un moyen de surpasser ça". Stallone a reconnu que Schwarzenegger a commencé à gagner en puissance avec des personnages tels que "Red Sonja", "Commando" et son rôle décisif dans "The Terminator", et qu'il a fini par le surpasser. Alors que Stallone jouait généralement des personnages opprimés, "pas trop doués" et se faisant constamment maltraiter, les alter ego de Schwarzenegger à l'écran sortaient généralement victorieux avec à peine une égratignure.

"Il avait simplement toutes les réponses. Il avait le corps. Il avait la force. C'était son caractère", a déclaré Stallone qui poursuit "Arnold, il n'a jamais été trop blessé, et je dis : 'Arnold, tu pourrais sortir et combattre un dragon et tu reviendrais avec un pansement'". Stallone a concédé que Schwarzenegger voulait être numéro un et qu'il y est parvenu. Il a décrit leur rivalité comme ressemblant à celle des champions de boxe poids lourds "Ali et Frazier", ajoutant qu'ils avaient tous les deux l'impression qu'"il n'y avait de place que pour l'un de nous".

De son côté, Schwarzenegger a reconnu la rivalité qui a duré pendant des années. "Nous étions en compétition sur tout", a reconnu Schwarzenegger. "Le corps étant déchiré et huilé. Qui est le plus vicieux. Qui est le plus dur. Qui utilise de plus gros couteaux. Qui utilise de plus gros fusils. Sly et moi étions en guerre", poursuit l'acteur de Terminator qui avoue que Stallone a joué un rôle important dans son ascension. "Sans Stallone, je n'aurais peut-être pas été aussi motivé dans les années 80 pour faire le genre de films que j'ai fait et travailler aussi dur que moi", a déclaré l'acteur. "Nous étions incroyablement antagonistes. Nous ne pouvions même pas supporter d'être dans la même pièce. Les gens devaient nous séparer", se souvient Stallone.