Un rubis rare a été vendu aux États-Unis à un prix record. La pierre précieuse dénommée Estrela de Fura, en effet, est devenue le rubis le plus gros jamais mis aux enchères. Selon les informations de la presse, la pierre a été vendue à 34,8 millions de dollars, soit 32,2 millions d’euros. La vente a eu lieu le jeudi 8 juin 2023. La nouvelle a été rendue publique par la société Sotheby’s. Une porte-parole de cette dernière a fait savoir que l’acheteur du rubis est un « collectionneur privé du Moyen-Orient », qui a préféré rester anonyme.

34,8 millions de dollars avec les frais et les commissions

La société de vente aux enchères d’œuvres d’art a par ailleurs souligné que l’Estrela de Fura, avait été proposé à un prix de départ de 21 millions de dollars. Il a cependant été adjugé 30 millions de dollars, donc 34,8 millions de dollars avec les frais et les commissions. Notons que la pierre de 55,22 carats a été taillée à partir d’un bloc brut de 101 carats, qui avait été découvert en septembre 2022, dans une mine de Montepeuz, au Mozambique. Il faut dire qu’une autre pierre détenait le précédent record. Vendue à 30,33 millions de dollars, le rubis birman pesait 25,59 carats.

Pour rappel, la vente aux enchères du rubis Estrela de Fura intervient plus d’un an après celle du plus gros diamant blanc The Rock. Ce dernier de 228,31 carats avait été adjugé à 18,6 millions de francs suisses, soit 17,8 millions d’euros. « Il s'agit d'un diamant taillé en forme de poire vraiment exceptionnel », avait déclaré, avant la vente, dans une interview accordée à un média français, Max Fawcett, chef du département bijouterie de la maison Christie's à Genève. « Il est parfaitement symétrique. Il est estimé entre 20 et 30 millions de dollars, et je m'attends à une explosion d'enchères », avait-il ajouté.