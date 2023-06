Avant l’âge de 60 ans, les femmes migraineuses ont des prédispositions à subir un accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) ou une crise cardiaque. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une récente étude danoise rendue publique dans Plos One. On entend par femmes migraineuses, celles qui sont confrontées à une crise se traduisant par un mal de tête ou céphalée.

En effet, dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont ciblé une population dont l’âge est compris entre 18 et 60 ans d’une part et des personnes ayant souffert d’une crise cardiaque, un AVC ischémique ou un AVC hémorragique d’autre part. Les recherches ont permis de savoir que, les femmes souffrant de migraines sont les plus exposées au risque d’AVC ou de crise cardiaque. Le risque que court cette catégorie de personnes est plus élevée que les hommes souffrant de migraine ou du reste de la population. Rappelons tout de même que l’accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) est une maladie qui est assez répandue dans notre société actuelle.

C’est en effet une maladie neurologique. Comme manifestations, on retient : les troubles de la parole et de la compréhension, faiblesse ou paralysie musculaire, troubles visuels, maux de tête violents et soudains, vertiges. La migraine n’est cependant pas le seul facteur de risque. On retient que, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité, le manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la survenue d’un accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) et d’une crise cardiaque.