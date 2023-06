Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a décidé de rassurer les pays africains alliés tels que le Mali et la Centrafrique sur le maintien des milliers de combattants du groupe Wagner déployés sur le continent, malgré la mutinerie menée par leur commandant Evgueni Prigojine ce week-end. Dans une interview accordée à Russia Today, Lavrov a promis que les "instructeurs" et les "entrepreneurs militaires privés" resteraient en République centrafricaine (RCA) et au Mali, les deux pays d'Afrique subsaharienne où Wagner est le plus présent.

Pendant sa déclaration, le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que les relations entre la Russie et les pays africains concernés n'ont pas été affectées par les récents événements. Il affirme n'avoir constaté aucune panique ni aucun changement dans les relations bilatérales. Malgré les rapports accablants le groupe paramilitaire russe Wagner dans ces pays, le ministre Lavrov insiste sur le fait que les gouvernements africains restent engagés avec la Fédération de Russie. Pour la Russie, la République centrafricaine et le Mali sont des prix stratégiques, offrant un tremplin vers une plus grande influence sur le continent africain ainsi qu'une source de ressources naturelles lucratives.

La présence de Wagner dans ces pays est donc perçue comme une extension de l'influence russe et une manière de garantir ses intérêts économiques et géopolitiques. Il est important de noter que la présence de Wagner en Afrique a suscité des inquiétudes et des interrogations de la part des occidentaux, craignant une ingérence excessive de la Russie surtout que cette présence s'est renforcée après le départ des troupes occidentales. Cependant, Lavrov tient à rassurer ces pays en soulignant que la présence de Wagner a été sollicitée par les gouvernements de la RCA et du Mali pour assurer la sécurité de leur leadership respectif.

Il convient de rappeler que les troupes de Wagner sont arrivées en République centrafricaine en 2018 pour soutenir le régime de Faustin-Archange Touadéra, qui luttait contre une offensive rebelle. Depuis lors, les mercenaires de Wagner sont devenus une force militaire, politique et économique puissante dans cet État instable. De même, Wagner a été déployé au Mali en décembre 2021 après un coup d'État militaire, pour lutter contre les islamistes et autres insurgés.