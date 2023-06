L’application de messagerie WhatsApp continue d’innover et de mettre visiblement tout en œuvre pour la sécurité de ses utilisateurs. En effet, par le canal d’une publication qu’il a faite sur sa page Facebook, le patron du groupe Meta a rendu publique une nouveauté. Il est désormais possible d’empêcher des numéros inconnus de vous appeler sur l’application. « Vous pouvez dorénavant faire taire automatiquement les appels entrants de contacts inconnus sur WhatsApp pour encore plus de confidentialité et de contrôle. », a-t-il publié tôt dans la matinée de ce mardi 20 juin sur le réseau social.

Mark Zuckerberg a notamment accompagné cette publication d’une capture écran du processus devant empêcher les numéros inconnus de joindre un utilisateur. Il faudra juste aller dans le menu paramètre, puis cliquer sur "Confidentialité" et par la suite mettre en sourdine les numéros inconnus dans le sous-menu « Appels ». Cette nouveauté est la nouvelle d’une série. WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité de messages vidéo courts auprès de certains utilisateurs bêta sur iOS et Android. Il s’agira pour les utilisateurs d'enregistrer et d'envoyer des messages vidéo d'une durée maximale de 60 secondes.

Selon les précisions qui ont été apportées par WABetaInfo, les destinataires ont la possibilité de vérifier si le message vidéo a été enregistré récemment. Le mérite est d’augmenter l’authenticité de ces différents messages. Tout ceci intervient après la possibilité des messages vocaux et bien d’autres choses pour renforcer la sécurité sur l’application de messagerie. Il y a quelques semaines, WhatsApp a annoncé que bientôt, les utilisateurs pourraient avoir la possibilité de camoufler leur nom et leur numéro de téléphone en utilisant un pseudonyme.