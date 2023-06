Le président chinois, Xi Jinping, a promis lundi de soutenir "fermement" le développement du Honduras, qui vient d'établir des liens diplomatiques avec Pékin en changeant radicalement sa politique concernant Taïpei. Cette annonce marque un tournant important dans les relations entre la Chine et ce pays d'Amérique centrale. Depuis plus de 70 ans, les gouvernements rivaux de Pékin et de Taïpei se disputent la reconnaissance diplomatique des autres États. Le Honduras, qui avait longtemps reconnu les autorités taïwanaises, a annoncé en mars dernier qu'il reconnaissait désormais le gouvernement communiste de Chine continentale, concrétisant ainsi une promesse de campagne de Xiomara Castro, la présidente hondurienne.

Ce revirement diplomatique a été qualifié de "décision historique" par Xi Jinping lors de la visite d'État de Xiomara Castro en Chine, rapporte l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Le président chinois a affirmé que la Chine développera sans relâche les relations amicales avec le Honduras et soutiendra fermement son développement économique et social. "La Chine est disposée à être un bon ami et un bon partenaire du Honduras, dans le respect mutuel, l'égalité, les avantages mutuels et le développement commun", a déclaré Xi Jinping.

Cette visite officielle doit s'achever mercredi et sera marquée par la signature d'une série d'accords entre les deux pays. Ces déclarations de Xi Jinping interviennent au lendemain de l'inauguration officielle de l'ambassade du Honduras à Pékin, marquant ainsi l'établissement de relations diplomatiques formelles entre les deux pays. Pour la Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, cette reconnaissance pourrait être perçu comme un pas de plus vers la réunification avec l'île, qu'elle n'a pas réussi à réaliser depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949 puisque ces dernières années Pékin a su séduire plusieurs alliés de Taïwan qui lui ont tourné le dos.

En renforçant ses liens avec les pays d'Amérique centrale, la Chine étend son influence économique et politique dans cette région stratégique. Elle cherche également à isoler Taïwan sur la scène internationale en poussant d'autres pays à rompre leurs relations diplomatiques avec l'île. Bien que les USA reconnaissent le principe d'une seule Chine, le pays de l'Oncle Sam a toujours mené une politique ambigüe et l'arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden n'a pas vraiment changé les choses sur ce dossier. Voulant garder son influence sur la région et contrer l'influence grandissante de la Chine, Washington offre un soutien de taille à l'île de Taïwan tout en gardant une certaine réserve pour ne pas envenimer la situation.