La 63ème session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest a pris fin ce dimanche 9 juillet 2023. Une session, occasion par laquelle les présidents ont porté leur choix sur celui qui va conduire la destinée de ladite institution. Contrairement à la décision selon laquelle, le prochain tour de la présidence serait pour un pays francophone, c'est le Nigéria qui a pesé de tout son poids au cours de cette 63ème session des chefs d'État Ouest-africains.

Bola Tinubu, c'est le nom par lequel on reconnaît le nouveau président de ladite institution. Le Nigéria prend les rênes avec plus d'enthousiasme et annonce déjà les couleurs. "Lutter contre la gestion militaire au sommet de l'Etat", c'est l'une des grandes visions du nouvel homme fort de la CEDEAO, Bola Tinubu. Ce n'est que partie remise pour les pays francophones qui se nourrissaient d'espoir de prendre les rênes de ladite institution. Cette vision de Tinubu, bien que réfléchie et qui vient à un moment où la crise dans les pays comme le Mali et le Burkina sont loin de connaître un dénouement sera la bienvenue.

En rappel, Tinubu qui a prêté serment il y a un mois, est le successeur d'un ancien de l'armée nigériane.