Du 28 juillet au 6 août 2023, Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo va accueillir les 9èmes jeux de la Francophonie. C’est dans ce cadre que le sélectionneur national des Guépards des moins de 20 ans du Bénin, Mathias Déguénon a retenu 20 joueurs pour prendre part à ces jeux de la Francophonie Kinshasa 2023. La plupart des joueurs qu’il a convoqués sont ceux qui ont participé en Côte-d’Ivoire, à la Coupe des Nations de l’Union des fédérations ouest africaines (Ufoa) de football de la zone B.

Pour cette compétition, Les Guépards juniors du Bénin ont déjà rallié Kinshasa au petit matin du mardi 25 juillet 2023. Mathias Déguénon et ses poulains ont aussitôt rejoint leur camp de base. Le Bénin entre en lice ce vendredi 28 juillet prochain. Ce sera face à la RDC. Il faut signaler que le Bénin évolue dans le groupe A en compagnie de la République démocratique du Congo (RDC) et Mali. Quant au groupe B, il est composé du Sénégal, de la République du Congo et du Burkina Faso et sont logés dans le groupe C le Cameroun, le Liban et le Niger.

Liste des 20 joueurs retenus par Mathias Déguénon

1-ADAM MOUZIL

2-AKAKPO RENÉ

3-ALASSANE MABOUMOU

4-ATTIDJIKOU SAMADOU

5-ABDOULAYE ZAKIOU

6-BENTTO DAVID WONDER

7-HASSANE IMOURANE

8-HOUNKPE SOUMAILA

9-ISSIFOU FADIL TRAORÉ

10-AGOSSA DAVID

11-MALIK KADER BARKA

12-MOULEIRO GABRIEL

13-MOUMINI ABDOUL RACHID

14-IBRAHIM DJALILOU

15-ROUFAI SOHBOUR ATANDA

16-SANKAMAO RABIOU

17-TCHETCHAO KARO DAVID

18-TESSILIMI OLATOUNDJI

19-VIGNINOU BIENVENU JOACHIM

20-YAI OLOUFADÉ KOLADÉ EUSTACHE