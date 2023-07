Ce mardi 18 juillet, le Ministère public de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme(Criet) a requis cinq ans de prison ferme contre la directrice de Longrich, le comptable de Longrich et le membre du forum des administrateurs de Caméo Shell pour ‹‹ complicité d'escroquerie via Internet ››. Ce mardi 18 juillet 2023, le Procureur spécial de la Criet a requis 5 ans de prison ferme contre la directrice et le comptable de Longrich ainsi que le membre du forum des administrateurs de la société Caméo Shell, en plus d'une amende de 5 millions de francs CFA.

En effet, les individus en question se sont retrouvés devant la justice, suite à une affaire d'escroquerie via Internet qui a causé plus de 3 milliards de francs CFA de préjudice aux populations. Les avocats de la directrice de Longrich ont demandé à la Cour de constater que cette dernière n'a fait que transférer des documents au comptable pour la création de la société Caméo Shell. Quant au comptable de Longrich, son avocat a avancé qu'il n'a fait qu'exécuter des ordres en créant cette société. Après les plaidoiries, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a envoyé le dossier de la société Caméo Shell au 17 octobre prochain.