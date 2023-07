L'énergie nucléaire s'annonce comme une étape majeure pour l'Afrique dans sa quête d'autonomie énergétique et de développement durable. La Russie, riche d'une longue histoire d'expertise en matière d'énergie nucléaire, entend jouer un rôle clé dans ce tournant décisif. Un accord a été conclu avec un pays africain pour la construction d'une centrale nucléaire, signalant une nouvelle ère de coopération entre la Russie et l'Afrique. En marge du sommet Russie - Afrique, le président ougandais Yoweri Museveni a révélé qu'un accord stratégique avait été trouvé avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire en Ouganda.

Cet accord majeur vise à exploiter l'expertise de la Russie dans la technologie nucléaire pour fournir une énergie fiable et durable à l'Ouganda, contribuant ainsi à la croissance et au développement du pays. L'Ouganda, riche en matières premières, estime que cette initiative pourrait constituer un investissement judicieux qui renforcera les relations économiques bilatérales et favorisera la croissance industrielle dans la région.

D'autres collaborations

Le président ougandais a également proposé aux entreprises russes de collaborer sur l'oléoduc en Afrique de l'Est. "Nous avons également un oléoduc de pétrole brut sur lequel nous travaillons avec la société française Total, ainsi qu’avec certaines sociétés chinoises. Mais les sociétés russes peuvent également venir investir dans l'oléoduc en Afrique de l'Est", a affirmé le président ougandais selon Tass. L'Ouganda croit fermement que cet oléoduc pourrait également servir à approvisionner d'autres pays africains en pétrole, tels que le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, en plus de l'Ouganda.

D'autres secteurs tels que le domaine pharmaceutique et la production d'engrais ont également été mentionnés par le président ougandais comme des domaines d'investissement potentiels pour les entreprises russes. L'industrie spatiale n'est pas en reste, l'Ouganda exprimant sa volonté de collaborer avec la Russie dans le développement de son propre satellite.

Ces divers domaines de coopération potentielle témoignent du désir croissant de l'Ouganda d'approfondir ses relations avec la Russie. C'est une preuve supplémentaire que l'Afrique continue d'attirer l'attention des puissances mondiales pour son potentiel économique et de développement. Une concurrence accrue est depuis quelque temps en marche entre les blocs de l'Est et l'Occident.