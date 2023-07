L’ex-star américaine du rnb d’origine sénégalaise, Akon de son vrai nom Alioune Damala Badara Akon Thiam, est revenu sur l’une des périodes de sa vie aux USA. Au moment où il était encore très jeune, il avait menti être un prince africain. L’homme âgé de 50 ans a fait cette révélation lors d’une interview accordée sur le plateau du podcast Drink Champs. L’interprète du tube Lonely a expliqué avoir agi ainsi pour être accepté. « J'ai en quelque sorte utilisé l'excuse que j'étais un survivant parce que cela m'a fait me sentir mieux » a déclaré Akon.

Il se sentait « spécial »

« Mais je n'avais rien pour survivre. Mes parents étaient en fait très riches. Je vivais dans le New Jersey. Nous vivions dans une maison de trois étages, juste moi et mon frère aîné. Nous avions toute la maison pour nous ! Quand j'y pense, on s'ennuyait à mourir et on cherchait quelque chose à faire » a-t-il ajouté. Pour Akon, la plus grande partie de ses choix a été faite sur la base « du simple fait de vouloir être accepté, vous savez, parmi la foule ». Akon a également déclaré que le fait d’être tout le temps dans de belles voitures, lui faisait se sentir « spécial ». « Littéralement, comme tous les deux mois, je venais à l'école dans une voiture différente... Je me disais, 'Ouais, je suis un prince africain.' Et ils l'ont cru à cause du fouet dans lequel je conduisais ! » a-t-il encore confié.

Notons qu’au cours de son intervention, le producteur de musique a confié s’être inspiré de la comédie d’Eddie Murphy de 1988, Coming to America pour adopter le surnom de « prince Africain ». Pour rappel, cette révélation du chanteur intervient après une autre relayée par le compte Instagram true_official_world__. Il y a près d’un an, ce dernier, qui se référait au site Booska avait fait savoir, que Akon avait utilisé son frère jumeau pour prendre sa place lors de plusieurs concerts. « Laisse-moi mettre les choses au clair. Bu était mon double. Il était mon double. C’était avant Internet. Si tu voyais Abou à un endroit et que tu me voyais moi, tu ne pouvais pas faire la différence » avait-il déclaré, dans une interview, avant d’ajouter qu’il l’avait fait pour ne pas perdre l’argent des concerts.