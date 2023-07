2 ans après le deuxième quinquennat du président de la République du Bénin Patrice Talon, il est opportun de faire bilan de son parcours. Ainsi dans tous les domaines d'activité de sa gouvernance le plan sécurité parle mieux de la vision du chef de l'Etat. Sécurité intérieure, sûreté de l'État, le Bénin désormais a de grands défis. De la cybercriminalité à la lutte contre les individus armés, la protection civile et le grand banditisme, le gouvernement a mis en place des différentes réformes pour répondre au souci des populations.

Comme dans son programme d'action au premier quinquennat, le deuxième regorge de plusieurs réformes qui ont été faites. En réponse aux catastrophes naturelles, il y a eu la mise en place du fond d'urgence nationale de réponse aux catastrophes (Funcat). Pour le ministre Alassane Seydou, ce fonds vise à déconcentrer la gestion des catastrophes puisqu'elles étaient gérées au niveau central. Avec cela, le temps d'intervention des forces de l'ordre et de sécurité n'est pas spontané car, il faudra respecter toutes les procédures administratives. Donc pour éviter tout cela, le Funcat a permis de faire intervenir les populations à la gestion des catastrophes et éviter la lenteur des forces de l'ordre de sécurité à descendre sur les lieux. Les maires aussi sont mis à contribution pour la gestion des catastrophes. Il y a un budget alloué à cela.

Quid de la sécurité routière ?

Au total 24 centres de secours, 77 communes, ont été dotés de 25 ambulances et 24 véhicules pour incendie. Un bilan qui ne permet pas d'assurer pleinement le secours des populations au plan routier. Ayant compris cela le gouvernement a engagé une réforme qui vise à améliorer la qualité des prestations. De nouveaux agents seront retenus et un accent particulier sera mis sur le personnel.

Un toilettage est possible et ceci pour permettre à ceux qui désirent bouger vers un autre corps d'y aller. En attendant la création de l'école des sapeurs-pompiers qui avoisine environ 5 milliards de francs CFA, le colonel Sanni Gomina enseigne que pour une intervention rapide des sapeurs-pompiers, il y a eu la mise à disposition des motos équipées. Des moyens de réanimation sont accrochés auxdites motos. Comme réformes, il est impérieux de rappeler que depuis 2016, le gouvernement de la Rupture a entrepris une réforme dans le secteur de la sécurité notamment la refonte de l'ex gendarmerie et de l'ex police nationale en une seule unité la police républicaine. Selon le directeur général de la police républicaine Soumaïla Aboubacar, "cette fusion est faite pour renforcer les liens entre la police et la population".