Au cours de sa dernière sortie médiatique hier dimanche, Me Robert Dossou s'est invité dans le dossier très délicat des "détenus politiques". Pour le paraphraser, il "quémande" la grâce du président Patrice Talon en faveur des prisonniers politiques Joël Aïvo, Réckya Madougou et consorts. Avant lui, plusieurs hautes personnalités béninoises ont déjà fait la même démarche. Des voix éminentes se sont élevées pour plaider en faveur de cette grâce présidentielle.

Les anciens présidents de la République du Bénin, Nicephore Soglo et Boni Yayi notamment. Jusque-là, il n'y a eu aucun résultat. Alors, cette énième démarche de Me Robert Dossou soulève une question cruciale : le président Talon sera-t-il, cette fois-ci à l'écoute de ces appels ? En effet, l'intervention de Me Dossou vient comme pour renforcer cette demande pressante de tous ceux qui se sont penchés sur le dossier.

