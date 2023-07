L'Iran continue de se distinguer dans le domaine des drones. Malgré les sanctions internationales, le pays a développé le Shahed-149 Gaza, un drone nouvelle génération. L'appareil, dont la conception et la fabrication ont été menées par l'Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, représente un saut technologique significatif pour la nation. Contrairement aux drones kamikazes que l'Iran est reconnu pour produire, le Shahed-149 Gaza est principalement dédié à la reconnaissance et aux frappes de précision. Il est équipé pour ces missions d'une caméra compacte et de pylônes pour les armements.

La première mention de ce drone remonte à plus de deux ans, ce qui démontre le temps et l'effort investis dans son développement. Les détails techniques précis de cet appareil restent largement confidentiels, mais des informations cruciales ont été divulguées. Le Shahed-149 Gaza peut rester en vol pendant 35 heures, avec un rayon d'action maximal impressionnant de 7 000 kilomètres. Il peut ainsi maintenir une vitesse de croisière d'environ 200 km/h, ce qui renforce son potentiel opérationnel en termes de frappes et de reconnaissance à longue distance.

Ce développement arrive à un moment de tension accrue en Europe de l'Est. Des affrontements militaires continus entre la Russie et l'Ukraine ont vu l'utilisation de drones de fabrication iranienne par les forces russes. La Russie a notamment utilisé des drones Shahed-131/136 iraniens (une version bien moins efficace) pour mener des attaques contre l'Ukraine. Cependant, grâce à l'acquisition récente de systèmes de défense aérienne occidentaux, l'Ukraine a réussi à neutraliser la majorité de ces drones, minimisant ainsi leur impact.

Il reste à voir quand le Shahed-149 Gaza sera déployé sur des terrains de bataille et quel rôle il jouera dans les conflits actuels et futurs. Néanmoins, avec son autonomie et sa vitesse, il est évident que ce drone renforce considérablement le potentiel militaire de l'Iran. En outre, les implications de cette avancée pour le pays et la région sont encore à déterminer, surtout compte tenu des tensions militaires actuelles entre l'Iran et Israël.