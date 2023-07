Le paysage technologique mondial continue d'être secoué par la rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine, Washington essayant de maintenir sa suprématie sur Pékin qui ne veut pas se laisser faire. Dans ce jeu stratégique, la Chine a récemment décidé de frapper fort en restreignant les exportations de certains équipements liés aux drones. Cette manœuvre est considérée par beaucoup comme une réaction à la politique d'endiguement technologique menée par l'administration américaine. Ainsi à partir de septembre 2023, le pays limitera l'exportation de matériel lié aux drones, comme les lasers ou encore les moteurs de drones, une décision justifiée par la sauvegarde de la sécurité et des intérêts nationaux.

La Chine est un acteur majeur dans l'industrie des drones, fournissant une part non négligeable du marché américain des drones. Selon les législateurs américains, plus de la moitié des drones vendus aux États-Unis sont fabriqués par des entreprises chinoises. Pour rappel, la Chine a récemment annoncé qu'elle limitait également l'exportation de métaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, tels que le gallium et le germanium. En se tenant au cœur de la chaîne d'approvisionnement de ces matériaux précieux, la Chine a clairement l'intention de faire sentir son poids.

Ainsi, à partir du mois d'août, toute entreprise souhaitant exporter ces métaux devra obtenir une licence préalable, une mesure justifiée par Pékin comme nécessaire pour la préservation de la sécurité nationale et des intérêts du pays. En outre, ces actions chinoises font suite à une série de contre-mesures prises par les États-Unis pour contenir l'avancée technologique de la Chine. Le Département du Commerce américain a par exemple introduit de nouvelles règles restreignant l'exportation de puces avancées vers les entreprises chinoises. Mais cette manœuvre ne semble pas avoir freiné la croissance des géants de la technologie en Chine, qui ont récemment rapporté des profits en forte hausse malgré les restrictions.

Des sanctions chinoises qui ont également des impacts

Sur le terrain des drones, l'impact des restrictions chinoises sur les exportations pourrait être ressenti très rapidement aux États-Unis. En effet, la majorité des drones vendus sur le marché américain proviennent de fabricants chinois. Cette réalité illustre l'importance des liens économiques et technologiques qui unissent ces deux superpuissances, même dans un contexte de confrontation.

Un autre coup porté par la Chine réside dans sa nouvelle loi sur le contre-espionnage. Cette loi, qui élargit la définition de l'espionnage et interdit le transfert de toute information relative à la sécurité nationale, pourrait potentiellement exposer les entreprises américaines opérant en Chine à des sanctions. De nombreux investisseurs étrangers ont exprimé leur inquiétude face à ces nouvelles dispositions, anticipant un climat commercial plus hostile.

Au-delà des manœuvres de chaque côté, il est clair que la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine continue de s'intensifier. Alors que chaque pays cherche à prendre l'avantage sur l'autre, le reste du monde observe, dans l'attente des répercussions que ces tensions pourraient avoir sur l'économie mondiale et le paysage technologique. Dans ce contexte incertain, une question demeure : comment cette compétition va-t-elle évoluer et quel sera son impact sur l'échiquier mondial ?