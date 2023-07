La Turquie est sur une voie d'ascension rapide dans l'industrie de l'armement, une progression mise en lumière par le président Recep Tayyip Erdogan lors de son discours de clôture à l'exposition internationale de l'industrie de la défense (IDEF'23) à Istanbul. Le récent dévoilement du KAAN, un nouvel avion de combat de cinquième génération, n'est que le symbole de cette dynamique. M. Erdogan a déclaré que cet avion, qui a été présenté au public il y a trois mois seulement, devrait prendre son envol avant la fin de l'année.

Outre l'introduction du KAAN, la Turquie a démontré sa puissance technologique sur divers fronts. Le conflit en Ukraine a été un théâtre majeur pour le déploiement des drones turcs, offrant une vitrine pour la technologie militaire du pays. M. Erdogan a également souligné l'importante croissance de l'industrie de la défense de son pays au cours des deux dernières décennies, notant une augmentation significative du nombre d'entreprises spécialisées de 57 en 2002 à 2500 aujourd'hui.

Le KAAN est l'œuvre de Turkish Aerospace Industries (TAI), une entreprise qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale de l'aviation. Pour le moment, le prototype de cet avion de combat utilise des moteurs F110 de General Electric. Cependant, l'ambition de la Turquie est claire : le pays prévoit d'utiliser un système de propulsion local pour le KAAN d'ici 2028, reflétant une volonté d'indépendance technologique.En parallèle à l'avancement du projet KAAN, la Turquie planifie une modernisation de sa flotte existante de F-16 Fighting Falcon à travers le programme ÖZGÜR-2. Ce programme illustre la détermination de la Turquie à maintenir et à améliorer ses capacités militaires actuelles tout en préparant l'avenir avec le développement du KAAN.

M. Erdogan a souligné que les progrès de la Turquie en matière de défense n'étaient pas seulement une source de fierté nationale, mais aussi un avantage pour ses alliés. "Nous continuerons à partager nos capacités et nos compétences dans le domaine de l'industrie de la défense avec les pays amis et frères", a-t-il promis. Avec ces développements, la Turquie s'affirme non seulement comme une force montante dans le secteur de l'armement, mais aussi comme un partenaire stratégique de poids sur la scène internationale.