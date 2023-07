Les drones sont en passe de devenir l'une des armes les plus redoutées dans le théâtre des conflits modernes. L'exemple récent de l'utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine est un témoignage frappant de cette nouvelle réalité. Ces engins volants sans pilote ont semé une terreur profonde du côté ukrainien. Un tel déploiement de drones plus modernes dans un conflit à plus grande échelle pourrait allier précision et efficacité. Une situation qui a fait prendre conscience au monde entier de la menace que ces armes peuvent représenter.

En s'inspirant de ces développements, la Chine a décidé d'entrer dans la course à l'armement de drones, avec un projet ambitieux en gestation. L'Armée populaire de libération de la Chine pourrait en effet se doter d'un drone kamikaze innovant, un projet confié à la société Aerospace CH UAV Co Ltd. Connu sous le nom de code AR-XX, ce drone futuriste serait basé sur la technologie des missiles air-sol de la famille AR, avec la promesse d'atteindre des vitesses soniques impressionnantes.

Les premières indications sur ce nouveau drone donnent un aperçu fascinant des capacités potentielles de ce dernier. Deux versions du drone ont été révélées, l'une d'elles ressemblant fortement au Shahed-136 iranien, signe manifeste de l'influence de la technologie iranienne sur le développement chinois. La famille AR, quant à elle, propose une gamme de missiles allant de 20 à 100 kg, et le modèle AR-3 affiche une portée de lancement notable de 100 kilomètres, laissant présager des capacités d'attaque à longue distance pour le drone kamikaze AR-XX.

Enfin, il convient de souligner l'existence des munitions de barrage AR-10 et AR-20, conçues comme des armes portables pour les opérations d'infanterie. L'incorporation de ces armes dans la conception du drone kamikaze AR-XX serait un ajout stratégique, renforçant considérablement les capacités offensives de l'engin. L'arrivée d'un drone kamikaze à grande vitesse, polyvalent et à longue portée sur le champ de bataille marque un tournant majeur dans l'avenir de la guerre. Inspirée par l'Iran, la Chine se prépare à jouer son joker dans le théâtre mondial de l'armement.