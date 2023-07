L’opposant sénégalais Ousmane Sonko n’est toujours pas au bout de ses peines avec la justice de son pays. Alors que le blocus imposé devant son domicile vient à peine d’être levé, il se retrouve de nouveau aux mains du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. L’information de son arrestation intervenue dans l’après-midi de ce vendredi 28 juillet a été confirmée par sa formation politique. Selon le site d’informations sénégalaises Dakar actu, le maire de Ziguinchor avait rapporté, quelques heures plus tôt, une altercation qui aurait eu lieu entre lui et certains individus qu’il a identifiés comme étant « des agents des renseignements généraux ».

Sur sa page Facebook, l’homme politique sénégalais indique avoir arraché le portable à cet individu qui l’aurait filmé sans son autorisation. « À mon retour de la prière du vendredi, ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa », a-t-il expliqué. Il a par la suite fait remarquer qu’une « forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant son domicile » tout en partageant une image des gendarmes prise visiblement depuis sa fenêtre.

Rappelons que cette nouvelle situation intervient peu après le levé des barrages policiers installés devant le domicile de l'opposant depuis le 28 mai pour des raisons « d'ordre public et de sécurité nationale ». L’opposant sénégalais a déjà été condamné le 1ᵉʳ juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Cette condamnation le rend inéligible selon les avocats. Cette situation avait engendré des troubles ayant occasion plus de 15 morts. Pour l’heure, aucune autre précision n’a été apportée sur les conditions de sa détention ou encore sur le sort qui lui est réservé dans cette nouvelle affaire.