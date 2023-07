Le mercredi 19 juillet 2023 lors de la reprise de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, les députés Benoit Dègla et Casimir Sossou respectivement Vice-président et deuxième Rapporteur de la Commission des lois à travers deux différentes correspondances en date du 19 juillet 2023 et adressées au président de l’Assemblée nationale, ont déposé leur démission de ladite commission. Chacun d’eux a avancé des raisons de « convenance personnelle » pour justifier leur démission.

Contre toute attente, le député du Bloc Républicain, Casimir Sossou a été élu ce jeudi 27 juillet 2023 par ses pairs de ladite commission comme le nouveau Vice-président de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale. Il a obtenu 17 voix sur 17 votants. Comme on peut le constater, les démissions de Benoit Dègla et Casimir Sossou ne sont que stratégiques. Il faut signaler que le poste du 2 ème rapporteur échoit à la député Rachidatou O. Fatolou. Le bureau de la commission des lois de l’administration et des droits de l’homme est composé respectivement de Orden Alladatin (président), Casimir Sossou (Vice-président), Alice M. Dadègnon (1 er Rapporteur), Rachidatou O. Fatolou (2 ème Rapporteur) et Célestin Hounsou (Secrétaire).

Bureau de la commission des lois de l’administration et des droits de l’homme

Président : ALADATIN Orden

Vice-président : SOSSOU Casimir

1er Rapporteur : DADEGNON M. Alice

2ème Rapporteur : FATOLOU O. Rachidatou

Secrétaire : HOUNSOU Célestin