Fruit d'un partenariat entre l'Etat béninois et Canal+, la nouvelle chaîne béninoise A+Bénin sera lancée le mercredi 19 juillet 2023. Cette cérémonie qui va se dérouler au quartier Haie vive à Cotonou se tiendra en présence de trois ministres béninois. “A+ Bénin” sera disponible sur les bouquets Canal + au numéro 271 et sur la Tnt national gratuitement.

La ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou, le ministre du Tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola et le ministre des Sports Oswald Homéky seront tous présents au lancement de la nouvelle chaîne de télévision béninoise “A+ Bénin” le mercredi 19 juillet prochain au quartier Haie vive à Cotonou. Cette chaine proposera une offre de programmes télévisuels de divertissement, de promotion touristique et de rayonnement culturel, tout en contribuant à la dynamique de développement de la production audiovisuelle au Bénin.

Dans le cadre de la création de la nouvelle chaîne béninoise A+ Bénin, la signature des documents matérialisant le partenariat entre Canal+ et l'État béninois s’est déroulée le vendredi 18 novembre 2022 entre le ministre d'état chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni, la ministre du mumérique et de la Digitalisation la Aurelie Adam Soulé Zoumarou, et le Directeur Général Afrique de CANAL+ David Mignot. C'était en présence du ministre du Tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola, du ministre des Sports Oswald Homéky, de la directrice des chaines thématiques de CANAL+ International Clémentine Tugendhat et de la directrice générale de CANAL+ Bénin Yacine Alao.