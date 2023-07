Barack Obama, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, est bien connu pour partager avec le public sa passion pour la musique. En effet, de temps en temps, il dévoile sa playlist musicale, ce qui ne manque jamais de susciter l'engouement en ligne. Récemment, il a publié les chansons qu'il écoutait cet été, et une fois de plus, sa sélection a fait le buzz. Parmi les nombreux artistes qui figuraient sur sa liste, on retrouve le chanteur nigérian récompensé aux Grammy Awards, Burna Boy mais aussi la sublime Ayra Starr, une des belles voix de MAVIN RECORDS.

La chanson "Sittin' On Top Of The World" de Burna Boy en collaboration avec 21 Savage a eu l'honneur d'être listée par Obama. Sability de Ayra Star figure également sur la playlist de l'ancien locataire du Bureau Ovale. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président met en avant des artistes nigérians sur sa playlist. En 2022 déjà, il avait choisi d'écouter des talents tels que Burna Boy, Rema et Ayra Starr. La présence récurrente d'artistes nigérians dans ses préférences musicales montre l'ouverture d'esprit d'Obama et son intérêt pour la musique internationale.

En effet, la diversité est un aspect essentiel de sa playlist, que ce soit d'année en année ou au sein même de chaque sélection. La musique africaine, et particulièrement celle du Nigéria, occupe donc une place de choix dans les goûts musicaux de l'ancien président américain. Ce choix témoigne de l'impact culturel et artistique grandissant que connaît l'Afrique sur la scène internationale. Au-delà de la simple liste de chansons, les choix musicaux d'Obama reflètent également ses valeurs et ses intérêts personnels.

La musique a toujours joué un rôle essentiel dans la vie de nombreuses personnalités politiques, artistes et intellectuelles, et Obama ne fait pas exception à cette règle. Sa playlist variée et inspirante est un reflet de la diversité culturelle qui caractérise les États-Unis, ainsi que du pouvoir universel de la musique pour rassembler les personnes autour d'une même passion. Les artistes sélectionnés par Obama ont la particularité de toucher un large public, transcendant les frontières et les différences culturelles.

La playlist de Barack Obama est bien plus qu'une simple liste de chansons qu'il aime écouter. Elle est le reflet de sa personnalité, de ses préférences musicales et de sa volonté de mettre en lumière des talents internationaux. Une fois de plus, l'ancien président nous montre que la musique peut être un puissant vecteur d'échange et d'ouverture sur le monde.