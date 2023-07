L’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy a apporté, le vendredi 14 juillet 2023 sur Bip Radio, un démenti formel sur la présence d’une base militaire française au nord du Bénin. « Non! Il n’y a pas de base militaire française dans le nord du Bénin. Je peux vous le confirmer. Si vous trouvez quelqu’un qui vous le dit, je suis prêt à ce qu’il m’amène en voiture me la montrer. Il n’y a pas de base militaire» a-t-il laissé entendre. Le diplomate français a précisé qu’il s’agit plutôt d’une coopération de sécurité et de défense entre les deux pays amis pour lutter contre un ennemi commun : le terrorisme.

Il a indiqué que « la France et le Bénin ont fait face à un même ennemi qui est le terrorisme, le djihadisme » et que ces deux pays en ont souffert. C’est pourquoi dit-il , la France propose « aux pays amis de les aider à lutter contre ce fléau » et qu’ « effectivement, il y a de la coopération». Marc Vizy a fait savoir que cette coopération se manifeste par la formation. Pour lui, il s’agit des militaires français qui viennent régulièrement au Bénin et « ce sont des groupes de 3 à 12 qui restent juste durant 15 jours, qui font une formation, un entrainement avec leurs camarades béninois dans tel ou tel domaine ». Ces formations selon lui, « peuvent être des formations qu’on appelle les Ecoles nationales à vocation régionale (Envr)». Il a précisé que l’Afrique dispose d’une quinzaine d’écoles qui sont en partenariat avec la France où les Africains de tous les pays se forment.

Anip au Bénin : Pascal Koupaki installe les 7 nouveaux membres du Conseil d'Administration dans… Conformément au Décret N° 2023-218 du 26 avril 2023 portant nomination des membres du CA de l’ANIP, les 07 membres du Conseil d’Administration (CA) de…

«Ici (au Bénin Ndlr), il y a une dans le domaine du déminage. On reçoit aussi des officiers béninois. Donc, on voit de temps en temps des militaires français qui font des formations. Ceux que certains ont caricaturés, c’est qu’en 2022, il y a une quarantaine de Français qui sont restés d’abord à Tanguiéta dans une caserne béninoise. Ce n’est pas du tout une base française et puis ensuite à Kandi et qui ont entraîné au combat dans les terrains qui sont aux alentours des unités béninoises qui sont chargées de lutter contre la menace djihadiste », a ajouté l’ambassadeur de France près le Bénin.